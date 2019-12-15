Лыжник Устюгов стал вторым в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира

ТАСС, 15 декабря. Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Россиянин показал время 34 минуты 18,3 секунды и отстал от победителя на 19 секунд. Лучшее время показал норвежец Симен Крюгер - 33 минуты 59,3 секунды. Третьим пришел к финишу швейцарец Дарио Колонья (+20,0). Другой россиянин Денис Спицов стал шестым (+36,3), Александр Большунов - седьмым (+39,8), Андрей Мельниченко - 11-м (+51,0), Артем Мальцев - 30-м (+1.43,5), Илья Порошкин - 31-м (+1.45,0), Алексей Червоткин - 64-м (+2.50,6).

Для Устюгова этот подиум стал первым в индивидуальных гонках с 3 января, когда он стал вторым в гонке преследования на этапе в немецком Обестдорфе. Устюгов является двукратным чемпионом мира, также 27-летний россиянин четырежды завоевывал серебряные и один раз бронзовые медали мирового первенства.

Ранее в воскресенье норвежка Тереза Йохауг одержала победу в женской индивидуальной гонке на 10 км (25.02,7), лучшая из россиянок Екатерина Смирнова пришла к финишу 15-й (+1.37,6).

В мужском общем зачете лидирует норвежец Йоханнес Клэбо с 520 очками, вторым идет его соотечественник Эмиль Иверсен (448), третьим - Большунов (375). Устюгов занимает шестое место (226). У женщин лидирует Йохауг (541), на второй строчке также представительница Норвегии Хайди Венг (396), на третьей - американка Джессика Диггинс (345), лучшая из россиянок Наталья Непряева - седьмая (184).

Следующий этап Кубка мира пройдет в словенской Планице с 21 по 22 декабря.