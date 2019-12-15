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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 15 декабря. Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 сыграли вничью с "Эвертоном" в матче 17-го тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

В составе "Манчестер Юнайтед" отличился Мэйсон Гринвуд (77-я минута). На 36-й минуте гол в свои ворота забил защитник клуба из Манчестера Виктор Линделёф. "Манчестер Юнайтед" пропустил гол в 12 играх АПЛ подряд, что является худшим результатом с 1971 года.

Матч с "Эвертоном" стал для "Манчестер Юнайтед" 4000-м подряд, в которых в заявке оказывался хотя бы один из воспитанников клуба, эта серия тянется с 1937 года. В заявку на матч с "Эвертоном" были включены защитник Аксель Туанзебе, полузащитники Джесси Лингард, Андреас Перейра, Скотт Мактоминай, форварды Гринвуд и Маркус Рашфорд.

"Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах "Эвертон" идет 16-м, имея в активе 18 очков после 17 встреч.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 22 декабря сыграет на выезде с "Уотфордом", 18 декабря подопечные Уле Гуннара Сульшера дома примут "Колчестер Юнайтед" в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. "Эвертон" в 18-м туре АПЛ 21 декабря на домашнем поле встретится с "Арсеналом", а 18 декабря в четвертьфинале Кубка английской лиги также дома сыграет с "Лестером".

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