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Сборные по хоккею

Федерация хоккея России намерена провести матч национальной сборной на открытом воздухе

В 2009 году Матч звезд Континентальной хоккейной лиги прошел на Красной площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует провести один из матчей сборной России на арене под открытым небом. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.

В 2009 году Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел на катке, построенном на Красной площади.

"Я хочу организовать такой матч, у нас есть такой опыт, мы делали Матч звезд [КХЛ] на Красной площади, - сказал Ротенберг. - Но это слишком много рисков, особенно риск погоды. Можно проснуться, а на улице метель. И как в этих условиях играть в хоккей?"

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