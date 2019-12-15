Федерация хоккея России намерена провести матч национальной сборной на открытом воздухе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует провести один из матчей сборной России на арене под открытым небом. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.

В 2009 году Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел на катке, построенном на Красной площади.

"Я хочу организовать такой матч, у нас есть такой опыт, мы делали Матч звезд [КХЛ] на Красной площади, - сказал Ротенберг. - Но это слишком много рисков, особенно риск погоды. Можно проснуться, а на улице метель. И как в этих условиях играть в хоккей?"