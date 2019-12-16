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Футбол во Франции

Футболист сборной Нидерландов Депай может пропустить чемпионат Европы из-за травмы

Полузащитнику диагностирован разрыв передней крестообразной связки

ТАСС, 16 декабря. Полузащитнику французского "Лиона" и сборной Нидерландов по футболу Мемфису Депаю диагностирован разрыв крестообразных связок. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

25-летний полузащитник получил повреждение в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции с Ренном (0:1), он был заменен на 46-й минуте второго тайма. Также повреждение в игре с "Ренном" получил французский полузащитник "Лиона" Жефф Рен-Аделаид, ему также диагностирован разрыв крестообразной связки.

"Лион" сожалеет о серьезной травме Депая и Рен-Аделаида, которые стали жертвой разрыва передней и задней крестообразных связок соответственно. Время восстановления будет определено в ближайшие дни, однако футболисты не будут доступны не менее 6 месяцев. "Лион" будет оказывать полную поддержку Мемфису и Жеффу в этот сложный период", - говорится в сообщении.

Депай в текущем сезоне провел за "Лион" 18 матчей в разных турнирах, забив 14 голов и отдав две голевые передачи. Рен-Аделаид сыграл в 14 встречах, забив два мяча и отдав три голевые передачи.

В составе сборной Нидерландов Депай провел 51 матч, забив 19 голов. В ноябре сборная Нидерландов досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге. В групповом турнире Евро-2020 голландцы сыграют с командами Австрии и Украины, четвертый участник группы будет определен позднее.

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