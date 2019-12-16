ФК "Милан" ведет переговоры с Ибрагимовичем и рассматривает другие кандидатуры

ТАСС, 16 декабря. Итальянский футбольный клуб "Милан" продолжает вести переговоры со шведским форвардом клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем, а также рассматривает другие кандидатуры. Об этом рассказал технический директор "Милана" Паоло Мальдини, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

"Ибрагимович действительно является одним из кандидатов на место в команде, и мы продолжаем переговоры, но мы рассматриваем и другие варианты, - сказал Мальдини. - С каждым днем ситуация усложняется, так как он не играл с 28 октября. Клуб готов рассматривать кандидатуры всех талантливых игроков".

Контракт 38-летнего Ибрагимовича с американской командой заканчивается в декабре 2019 года, ранее игрок заявил, что не будет продлевать соглашение. Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2018 году. За клуб из США он сыграл 57 игр, в которых отметился 52 забитыми мячами и 14 голевыми пасами.

В составе "Милана" игрок выступал с лета 2010 года по лето 2012 года, провел 85 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи, выиграл чемпионат Италии в сезоне-2010/11 и Суперкубок Италии (2011).

На протяжении карьеры Ибрагимович также выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы.

В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016).