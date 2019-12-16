Новиков обсудит с руководством ФК "Динамо" условия новых контрактов тренерского штаба

ТАСС, 16 декабря. Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков обсудит с руководством клуба детали по новым контрактам тренерского штаба. Комментарий Новикова приводит пресс-служба футбольного клуба.

Соглашения с членами тренерского штаба истекают в конце текущего сезона. В данный момент тренерский штаб клуба проходит стажировку в Испании.

"Прилетаем домой из Испании 19 декабря, - сказал Новиков. - Предстоит обсудить с руководством оставшиеся детали по новым условиям контрактов, которые у нашего тренерского штаба действуют до конца текущего сезона. По достигнутой ранее договоренности, сейчас актуализируем отдельные пункты соглашений. Мы в постоянном контакте и по возвращении в Москву завершим процесс".

Специалист отметил, что рабочая поездка в Испанию проходит очень продуктивно. "Испанские коллеги идут навстречу по всем вопросам. Мы наблюдаем тренировочный процесс главной команды, второй, "молодежки", любого возраста академии, уже пообщались с тренером по физподготовке "Атлетико", тренером по работе с вратарями, главным тренером второй команды, были встречи с начальником так называемого отдела методологии, а также ответственным за всю вертикаль подготовки резерва. У нас еще запланировано общение с аналитическим отделом "Атлетико", а также главой академии клуба", - сказал Новиков.

На зимний перерыв "Динамо" ушло, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 24 очка в 19 матчах.