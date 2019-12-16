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Зимние неолимпийские виды спорта

Фигуристка Кихира заявила, что будет скучать по соперничеству с Загитовой

Ранее россиянка заявила о том, что приостанавливает карьеру

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что удивлена решением россиянки Алиной Загитовой о приостановлении спортивной карьеры и будет скучать по соперничеству с ней. Слова японки приводит "Газета.Ru" со ссылкой на газету The Mainichi.

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В пятницу 17-летняя Загитова сообщила в эфире Первого канала о приостановлении карьеры, при этом позднее отметив, что не собирается ее завершать. В финале серии Гран-при, который прошел 5-8 декабря в итальянском Турине, Кихира заняла четвертое место, Загитова стала последней, шестой.

"Честно говоря, я очень удивлена. Мы соревновались друг с другом, поэтому есть часть меня, которая будет по-настоящему скучать по ней", - заявила Кихира. Японка является победительницей финала Гран-при сезона-2018/19, Загитова тогда стала серебряным призером соревнований.

Также сожаление выразила другая японка - Сатоко Мияхара, которая заняла четвертое место на Олимпийских играх - 2018, победу тогда одержала Загитова. "Мы соревновались на одних и тех же турнирах, поэтому я буду скучать по ней, но я думаю, что каждый спортсмен может сделать свой собственный выбор", - сказала Мияхара.

Помимо Олимпийского золота в Пхёнчхане в личном турнире, в активе Загитовой серебряная медаль Игр в командных соревнованиях, а также золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии.

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаЗимние неолимпийские виды спорта
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