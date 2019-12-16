Саночники Репилов и Демченко не поедут на декабрьский сбор в Сочи

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Члены сборной России по санному спорту Роман Репилов и Виктория Демченко пропустят учебно-тренировочный сбор на олимпийской трассе в Сочи в конце декабря. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменов Альберт Демченко.

На завершившемся в субботу в канадском Уистлере этапе Кубка мира Репилов был первым в личной гонке и вторым - в спринте. Демченко выиграла бронзовую награду в личной гонке. По итогам трех этапов Репилов возглавляет общий зачет Кубка мира, Демченко в женском зачете занимает четвертое место.

"Первоначально мы планировали поехать с Романом и Викторией на сбор в Сочи, где в середине февраля пройдет чемпионата мира, чтобы протестировать на трассе новые сани, - отметил Демченко. - Но мы видим, что уже сейчас на новой комплектации Роман показывает хорошие результаты. Поэтому мы не будем сбивать накат. У Виктории с санями тоже все в порядке".

"Сейчас нужно дать отдохнуть спортсменам. 17 декабря мы только прилетим домой из Канады, потом нас ждет акклиматизация. И ехать в Сочи, толком не передохнув, смысла большого сейчас не вижу. Мы поедем пораньше, сразу после Нового года, в Альтенберг и там перед этапом Кубка мира проведем небольшой тренировочный сбор", - заключил тренер.

Этап Кубка мира в немецком Альтенберге пройдет с 11 по 12 января, чемпионат мира - в Сочи с 14 по 16 февраля.