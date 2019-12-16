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КХЛ

Крикунов: ХК "Динамо" не помешали бы новый центральный нападающий и защитник

Главный тренер бело-голубых отметил слабую результативность трех из четырех звеньев команды

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московскому "Динамо" не помешало бы усиление в лице центрального нападающего и защитника перед дедлайном на переходы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

Запрет на обмены и подписания контрактов с новыми игроками в нынешнем сезоне КХЛ наступает с 28 декабря.

"Нам любой хороший игрок подойдет - и защитник, и центральный нападающий не помешали бы. У нас у всех нападающих, кроме первого звена, статистика не ахти. У нас не вовремя выпал из-за травмы [Микс] Индрашис, вроде бы появилось второе звено, а сейчас надо опять заново все начинать. Наш скаутский отдел работает, посмотрим, что он найдет", - отметил Крикунов.

Вратарь Александр Еременко не выходил в стартовом составе "Динамо" с 14 ноября. "Еременко в порядке. Единственное, надо где-то давать ему играть, а так он здоров", - рассказал главный тренер "Динамо".

В начале ноября "Динамо" подписало контракт с 19-летним защитником Егором Алановым, который ранее выступал за молодежную команду шведского "Векшё". В составе бело-голубых он провел два матча за основную команду. "Мы его отправили в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ), чтобы он поиграл. Парень-то он толковый - хорошо читает игру, в борьбе особо не уступает. Немножко ему не хватает мужской силы, но мы планируем заигрывать его за основу до конца сезона".

"Динамо" в 37 играх регулярного чемпионата набрало 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 17 декабря бело-голубые примут финский "Йокерит".

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