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КХЛ

Крикунов: "Динамо" по-настоящему играет в хоккей, а не мучается на площадке

Главный тренер бело-голубых выразил желание, чтобы игроки команды побольше забивали

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" показывали хорошую игру в последних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), несмотря на три поражения в четырех встречах. Такое мнение журналистам высказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В понедельник хоккеисты "Динамо" провели открытую тренировку на домашней "ВТБ-Арене". До паузы на Евротур бело-голубые потерпели поражения от "Ак Барса" (2:5), ЦСКА (1:2), обыграли "Локомотив" (4:0) и по буллитам уступили СКА (2:3).

"Играли мы неплохо последний отрезок. Со СКА и ЦСКА мы хоть и проиграли, но играли неплохо, команда играет в хоккей по-настоящему, а не мучается на льду. Естественно, хотелось бы, чтобы больше забивали, думаю, что придет и это. Думаю, что ЦСКА и СКА настраиваются на нас, как на серьезную команду. Может быть, не хватает мастерства, у нас нападающие, кроме первого звена, забивают не так много", - отметил Крикунов.

"Может быть в какой-то степени влияет психология, плюс эти команды допускают меньше ошибок, чем другие. Но обыгрывать можно всех, мы пока создаем эту команду", - добавил главный тренер "Динамо".

На тренировке в понедельник отсутствовали хоккеисты, выступавшие за национальные сборные на Кубке Первого канала - Андрей Миронов, Андре Петерссон, Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. "Команда находится в нормальном состоянии после паузы, сегодня достаточно быстро бегали, лучше бы помедленнее. Сборники присоединятся к команде завтра на раскатке. С точки зрения турнирного положения матч с "Йокеритом" проигрывать нельзя, но сейчас у нас будут все матчи важные, очки дают за все игры, их надо все выигрывать", - заключил Крикунов.

"Динамо" в 37 играх регулярного чемпионата набрало 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 17 декабря бело-голубые примут финский "Йокерит".

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