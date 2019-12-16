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Лига чемпионов

"Реал" сыграет с "Манчестер Сити" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Соперником действующего победителя турнира "Ливерпуля" станет "Атлетико"
Описание
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 16 декабря. Испанский футбольный клуб "Реал" встретится с английским "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Первый матч команды проведут в Мадриде, ответная встреча пройдет в Манчестере. Другие пары 1/8 финала составили дортмундская "Боруссия" (Германия) - "ПСЖ (Франция), "Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания), "Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия), "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия), "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания). Сеяные в жеребьевке команды указаны вторыми, они начнут плей-офф в гостях, ответные встречи проведут дома. Первые матчи пройдут 18-19 и 25-26 февраля. Ответные встречи состоятся 10-11 и 17-18 марта.

В последний раз в официальных матчах "Реал" встречался с "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2015/16, тогда первый матч в Англии завершился со счетом 0:0, на своем поле "Реал" победил со счетом 1:0 и вышел в финал, где обыграл "Атлетико".

Последний раз в Лиге чемпионов "Челси" встречался с "Баварией" в финале розыгрыша-2011/12, когда "Челси" впервые стал победителем главного европейского турнира. "Аталанта" является дебютантом турнира.

Впервые в истории турнира в плей-офф вышли только команды, играющие в пяти сильнейших европейских чемпионатах. Российские клубы не сумели преодолеть групповые стадии обоих еврокубковых турниров. Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов выходил санкт-петербургский "Зенит" в сезоне-2015/16, уступив по сумме двух матчей португальской "Бенфике".

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле. В прошлом сезоне "Ливерпуль" в решающем матче обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в Мадриде на стадионе "Атлетико" "Ванда Метрополитано".

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