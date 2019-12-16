Буре: системный подход в работе с молодыми хоккеистами в России начал приносить плоды

В понедельник юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду "Канада Восток" (до 19 лет) во втором овертайме со счетом 2:1 в финальном матче Мирового кубка вызова и впервые в истории завоевала трофей в данной возрастной категории.

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира Павел Буре считает, что систематизация подготовки молодых хоккеистов в России начала приносить результаты. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Хотел бы отметить победу юниорской сборной на Мировом кубке вызова в Канаде, - сказал Буре. - Наши юниоры не очень уверенно начали турнир. Но потом проявили характер и смогли победить за счет слаженной системной игры. При этом ребята выступали против команд, где были игроки на год старше".

"Такая победа вдохновляет, и вообще последние результаты юниорских команд свидетельствуют о том, что системный подход в работе с молодежью начал приносить плоды, - добавил Буре. - Если еще недавно мы уступали в подготовке канадцам, американцам и шведам, то теперь отставание удалось устранить. Но чтобы начать доминировать, регулярно побеждать на молодежных и юниорских чемпионатах мира, еще немало работы".

Мировой кубок вызова проводится с 2006 года. Американцы побеждали на турнире восемь раз. Ранее российская команда трижды становилась серебряным призером, четыре раза занимала третье место. Сборная России традиционно привозит на турнир хоккеистов не старше 18 лет, тогда как соперники заявляют команды с игроками не старше 19 лет.

В начале ноября юниорская сборная России (игроки до 17 лет) стала обладателем Мирового кубка вызова, обыграв в финале американцев со счетом 6:2.