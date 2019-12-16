Третьяк: победа сборной России на Кубке вызова говорит о вкладе ФХР в юношеский хоккей

В финальной игре россияне обыграли команду "Канада Восток" (игроки до 19 лет) во втором овертайме со счетом 2:1. Турнир проходил с 8 декабря в Доусон-Крике (Канада, провинция Британская Колумбия). Сборная России впервые в истории выиграла Мировой кубок вызова в данной возрастной категории.

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Победа юниорской сборной России (игроков не старше 18 лет) на Мировом кубке вызова говорит о плодотворной работе Федерации хоккея России (ФХР) в области детско-юношеского хоккея. Об этом ТАСС заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

"Эта победа говорит о том, что Федерация хоккея России очень много внимания и времени уделяет детско-юношескому хоккею, - сказал Третьяк. - Школы стали по-новому работать, продолжает работу "Красная машина" (национальная программа подготовки хоккеистов для детского и юношеского хоккея - прим. ТАСС), у нас постоянно проводятся семинары, наши старшие тренеры проводят встречи. Мы все время работаем с молодежью, с местными командами, у нас очень много соревнований, мы все делаем для того, чтобы у нас подрастало молодое поколение. И вот результат нашей работы, ведь это же был практически чемпионат мира, я знаю, каково играть в Канаде, я сегодня позвонил главному тренеру Владимиру Голубовичу, поздравил его с победой".

"Ребята действительно бойцы, в таких матчах рождаются таланты, и все понимают, на каком уровне нужно находиться, чтобы выиграть чемпионат мира. Мы в этом году уже два мировых кубка выиграли, у нас хорошее молодое поколение. Наша задача, чтобы они выступали в Молодежной хоккейной лиге и, естественно, пробивались в Континентальную хоккейную лигу. Резерв есть, надо только им правильно распорядиться", - заключил президент ФХР.

В начале ноября российская команда (игроки до 17 лет) стала обладателем Мирового кубка вызова, обыграв в финале американцев со счетом 6:2.