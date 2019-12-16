Матч КХЛ между "Куньлунем" и ЦСКА перенесен в Москву из-за китайского Нового года

ТАСС, 16 декабря. Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между пекинским "Куньлунем" и ЦСКА перенесен из Пекина в Москву. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Причиной переноса матча послужило обращение "Куньлуня" в КХЛ по поводу распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года. ЦСКА дал официальное согласие на перенос.

Встреча пройдет 2 февраля в Ледовом дворце спорта ЦСКА, начало - 17:00 мск. Хозяином матча будет "Куньлунь". Первая встреча команд в этом сезоне состоится 10 января в Москве на "ЦСКА-Арене", которая является домашней для армейцев.

ЦСКА после 35 матчей идет вторым в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко. "Куньлунь" занимает девятую строчку на Востоке, в активе команды 41 очко в 37 играх. В следующем матче ЦСКА сыграет 17 декабря на выезде с рижским "Динамо", "Куньлунь" в тот же день примет владивостокский "Адмирал".