Компания ZASPORT стала официальным экипировщиком сборной России на юношеских ОИ-2020

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Компания ZASPORT стала официальным экипировщиком сборной России и российской делегации на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в швейцарской Лозанне. Об этом говорится в пресс-релизе компании, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

"Источником вдохновения при работе над коллекцией послужили винтажные футуристические плакаты с минималистичным графическим наполнением, а также динамика движения спортсменов в зимних видах спорта, - сказала главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина. - Мы сделали ставку на лаконичные цветовые сочетания (темно-синий, красный, белый цвета, а акцентным стал ярко-синий) и максимальную функциональность. Например, на толстовке есть карман на потайной молнии, спрятанный в шов, а на футболках и толстовках - эластичная петля в горловине, которой можно воспользоваться как вешалкой. Предметы коллекции выполнены из хлопка, шерсти, полиэстера и высокотехнологичных мембранных тканей (воздухопроницаемых и водонепроницаемых)".

"В комплект экипировки входит 31 наименование продукции: от парадных и тренировочных костюмов, парки, вязаного джемпера, толстовок и футболок, до мембранных ботинок, солнцезащитных очков, рюкзака и чемодана. На форму нанесены логотипы Team Russia, Олимпийского комитета России, государственный герб, предусмотренные регламентом", - добавила Задорина.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Лозанне с 9 по 22 января 2020 года.