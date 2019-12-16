Открытие главного стадиона Олимпийских игр 2020 года прошло в Токио

ТАСС, 16 декабря. Олимпийский стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Игр-2020, был открыт в Токио в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Строительство стадиона официально завершено, в церемонии открытия арены принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Стадион был главной ареной Игр 1964 года, после реконструкции к предстоящей Олимпиаде он вмещает 68 тыс. зрителей. На нем пройдут соревнования по футболу и легкой атлетике.

"Мы верим, что стадион станет важным наследием, местом, которое позволит людям проводить здоровые и насыщенные дни, занимаясь здесь спортом следующие 50 лет или даже дольше, - заявил генеральный директор глава оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто. - Учитывая это, мы продолжим подготовку, чтобы провести лучшие Олимпийские игры в истории".

Разработанный архитектором Кенго Кумой стадион будет дополнять окружающий район, который включает в себя большую зеленую зону, известную как внешний сад Храма Мэйдзи. На этой территории было посажено более 47 тыс. деревьев.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.