Непомнящий вышел в полуфинал этапа Гран-при по шахматам в Иерусалиме

ТАСС, 16 декабря. Стали известны все участники полуфинала заключительного, четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Иерусалиме.

В понедельник в трех четвертьфиналах состоялись тай-брейки, еще в одном четвертьфинальном противостоянии победитель определился ранее по результатам двух партий, чех Давид Навара оказался сильнее россиянина Дмитрия Яковенко.

Россиянин Дмитрий Андрейкин проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву, Ян Непомнящий одержал победу над американцем Уэсли Со, Сергей Карякин уступил китайцу Вэй И. В полуфинале Непомнящий встретится с Вашье-Лагравом, Вэй И - с Наварой.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году. Одним из двух шахматистов стал россиянин Александр Грищук, набравший достаточное количество баллов, чтобы остаться в двойке лучших по итогам четырех этапов.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Этап Гран-при в Иерусалиме завершится 22 или 23 декабря (в случае тай-брейка в финале).