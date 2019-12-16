Американская фигуристка Теннелл отметила пользу тренировок с Мишиным

ТАСС, 16 декабря. Американская фигуристка Брэди Теннелл подчеркнула пользу тренировок с российским специалистом Алексеем Мишиным. Ее комментарий приводит "Газета.Ru".

Летом 21-летняя американка стажировалась у Мишина вместе с россиянкой Софьей Самодуровой. "Я безумно благодарна Мишину за то, что он позволил мне присоединиться к тренировкам его группы и позаниматься рядом с другими сильными фигуристами, тем более что все проходило в Куршевеле, а там невероятно красиво. Это было очень полезно и необычно для меня, поскольку стиль тренировок сильно отличался от того, к которому я привыкла и я многому научилась. Елизаветы Туктамышевой там, к сожалению, не было - она выступала на шоу, но мы тренировались с чемпионкой Европы Софьей Самодуровой, например, я бы даже сказала, что с ней мы общались больше всего", - рассказала Теннелл.

Мишин является тренером чемпионок мира в одиночном катании Туктамышевой и итальянки Каролины Костнер, чемпионки Европы Самодуровой, а также олимпийских чемпионов Евгения Плющенко, Алексея Ягудина и Алексея Урманова.

Теннелл становилась бронзовым призером Олимпийских игр - 2018 в командных соревнованиях, также на счету американки в этом сезоне второе место на этапе Гран-при в США, четвертое место на этапе в Канаде и пятое место в финале Гран-при, где она оказалась выше олимпийской чемпионки россиянки Алины Загитовой.