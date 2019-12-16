Первый канал покажет обе программы фигуристок на чемпионате России в прямом эфире

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет короткую и произвольную программы женщин на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщили в дирекции общественных связей канала.

Чемпионат России пройдет 26-29 декабря в Красноярске. Прямая трансляция короткой программы у женщин пройдет 27 декабря и начнется в 15:25 мск, произвольной программы - 28 декабря (15:25 мск).

Также Первый канал покажет 27 декабря произвольные программы у мужчин и танцевальных дуэтов, 29 декабря будут показаны показательные выступления, начало - 16:00.