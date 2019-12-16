В детских больницах Петербурга открыли первые игровые комнаты соцпроекта к Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Социальный проект по открытию игровых комнат, посвященных предстоящему чемпионату Европы по футболу 2020 года, в детских больницах стартовал в Санкт-Петербурге, который примет матчи турнира наряду с 11 другими европейскими городами. Как сообщил ТАСС представитель оргкомитета российской части чемпионата, в понедельник в городе открылись две первые комнаты, еще несколько в других больницах планируют открыть до конца года.

"Сегодня мы открыли две такие комнаты, еще несколько планируется открыть до конца этого года в детских больницах Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

В понедельник игровые комнаты открылись в детской городской больнице №1 и детской городской больнице №2 святой Марии Магдалины на Васильевском острове. В мероприятиях приняли участие бывший игрок петербургского "Зенита" Алексей Игонин, актер в костюме официального талисмана предстоящего чемпионата Скиллзи, футбольные фристайлеры, которые продемонстрировали детям трюки с мячом. Также для участников прошла викторина на знание истории футбола и правил игры.

Как сообщил журналистам заместитель главного врача детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины Сергей Александров, медики считают важным открытие таких комнат для детей, находящихся в стационаре. "Нам кажется очень важным появление таких комнат, чтобы дети чувствовали себя вовлеченными в атмосферу предстоящего чемпионата. С помощью такого проекта дети, попавшие сюда в больницу, зачастую по экстренным показаниям, могут так же участвовать в жизни нашего города, как и другие. Это важно в том числе для их выздоровления", - сказал он.

Сами комнаты оформлены в футбольной стилистике - на стенах нарисованы большие граффити с футболистами и болельщиками. Также в комнатах установлены большие экраны с проекторами и вывешены плакаты с информацией о предстоящем чемпионате.

Проект реализуется совместно оргкомитетом российской части турнира и правительством Петербурга. Ранее городские власти также сообщали, что намерены реализовать еще один соцпроект для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и воспитанников детдомов - для них будут организованы встречи с известными футболистами и подготовлены подарки. Вице-премьер РФ и председатель наблюдательного совета оргкомитета ЧЕ-2020 Ольга Голодец отмечала, что вопрос о специальной детской программе перед турниром ставился перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Позже российский оргкомитет сообщал, что также в рамках программы УЕФА "20 тысяч улыбок" матчи турнира бесплатно смогут посетить тысяча детей из малообеспеченных семей и детдомов, а также с инвалидностью.