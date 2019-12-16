Американку Теннелл не напугали программы российских фигуристок в финале Гран-при

ТАСС, 16 декабря. Программы российских фигуристок Алены Косторной, Александры Трусовой и Анны Щербаковой не помешали выступлению американки Брэди Теннелл в финале Гран-при. Комментарий американки приводит "Газета.Ru".

На прошедшем финале Гран-при в Турине весь пьедестал заняли российские фигуристки: первой стала Косторная, второй - Щербакова, третьей - Трусова. Программы Трусовой и Щербаковой содержали четверные прыжки, Косторная прыгала тройной аксель. Теннелл заняла пятое место, но осталась довольна собственным выступлением.

"Это действительно может напугать, если оценивать ситуацию поверхностно. Но, если задуматься, в фигурном катании то, что делают твои соперницы, никак не влияет на твою собственную работу в данный момент: я пришла к тому, что нужно сконцентрироваться на том объеме работы, который именно я хочу сделать, и на тех промежуточных целях, которые именно мне нужно достигнуть. Это помогло мне просто выйти на лед и откататься на высоком уровне. Я ехала на финал только для того, чтобы продемонстрировать два качественных выступления и приобрести хороший опыт", - заявила Теннелл.

Также она отметила, что тоже будет учить тройной аксель. "Я точно буду учить тройной аксель и уже работала над ним, прежде чем получила травму ноги летом. Однако планы на тройной аксель у меня остаются. Буду работать над ним в будущем и надеюсь, что смогу показать его уже в следующем сезоне", - добавила она.

Теннелл стала бронзовым призером Олимпийских игр - 2018 в командных соревнованиях, также на счету американки в этом сезоне второе место на этапе Гран-при в США, четвертое место на этапе в Канаде и пятое место в финале Гран-при, где она оказалась выше олимпийской чемпионки россиянки Алины Загитовой.