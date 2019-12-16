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Футбол в России

СМИ: футболист "Спортинга" Акунья может перейти в "Локомотив"

Португальский клуб готов расстаться с игроком за €10-12 млн
Маркос Акунья EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES
Описание
Маркос Акунья
© EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES

ТАСС, 17 декабря. Российский футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника португальского "Спортинга" Маркоса Акуньи. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание A Bola.

На 28-летнего защитника также претендует итальянский "Наполи", ранее сообщалось об интересе к нему со стороны петербургского "Зенита". "Спортинг" готов отпустить игрока за €10-12 млн.

Контракт Акуньи со "Спортингом", за который он выступает с 2017 года, действует до 2023 года. В текущем сезоне он провел за команду 20 матчей в различных турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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