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Футбол в Италии

"Лацио" обыграл "Кальяри" в матче чемпионата Италии, забив два гола в добавленное время

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 17 декабря. "Лацио" победил "Кальяри" со счетом 2:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

Счет на 8-й минуте открыл Джованни Симеоне. "Лацио" отыгрался на третьей добавленной ко второму тайму минуте, автором гола стал Луис Альберто, а на восьмой компенсированной минуте отличился бывший нападающий московского "Локомотива" Фелипе Кайседо.

"Лацио" прервал беспроигрышную серию "Кальяри" в чемпионате и Кубке страны, которая составляла 14 матчей. Последнее поражение "Кальяри" датировано 1 сентября, тогда команда уступила в домашнем матче первенства Италии "Интеру" (1:2). Римляне победили в восьмом матче чемпионата Италии подряд, в последний раз они не смогли набрать три очка в домашней встрече с "Аталантой" 19 октября.

В турнирной таблице "Кальяри" занимает пятое место, набрав 29 очков, "Лацио" с 36 очками расположился на третьей строчке. Первые два места занимают "Интер" и "Ювентус", имеющие в активе по 39 очков, четвертой идет "Рома" (32 очка).

В следующем туре "Кальяри" 21 декабря в гостях сыграет с "Удинезе", "Лацио" 5 января также на выезде встретится с "Брешией". 22 декабря подопечные Симоне Индзаги в Саудовской Аравии сыграют с "Ювентусом" в матче за Суперкубок Италии.

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