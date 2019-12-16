Клуб НХЛ "Нью-Джерси" обменял нападающего Холла в "Аризону"

ТАСС, 17 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" обменял 28-летнего канадского форварда Тэйлора Холла в "Аризону". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нападающий был обменян на форвардов Нэйта Шнарра, Ника Меркли и защитника Кевина Бала. Также "Нью-Джерси" получил защищенный выбор в первом раунде на драфте НХЛ 2020 года и условный выбор третьего раунда на драфте 2021 года. Если "Аризона" выиграет один раунд плей-офф Кубка Стэнли, а Холл подпишет с клубом новый контракт, то пик третьего раунда 2021 года станет пиком первого раунда. В случае выполнения только одного из пунктов "Нью-Джерси" будет иметь драфт-пик второго раунда.

Холл выступал за "Нью-Джерси" с сезона-2016/17, когда был обменян из "Эдмонтона". Последний выбрал нападающего под первым номером на драфте НХЛ 2010 года. В составе "Нью-Джерси" Холл провел 211 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 208 (76 голов + 132 передачи) очков, в плей-офф на его счету пять встреч и 6 (2+4) баллов за результативность. В 2018 году нападающий получил "Харт Трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Форвард также три раза принимал участие в Матче всех звезд НХЛ. В составе сборной Канады Холл выступал на трех чемпионатах мира и выиграл две золотые медали (2015, 2016).