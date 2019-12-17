Адебайо и Джеймс признаны лучшими игроками недели в НБА

ТАСС, 17 декабря. Центровой "Майами" Бэм Адебайо и форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признаны лучшими игроками восьмой недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Адебайо стал лучшим в Восточной конференции. "Майами" одержал две победы в трех матчах. Адебайо в среднем набирал 20 очков, делал 11,3 подбора и 8,7 передачи. Дважды центровой оформлял по итогам матча трипл-дабл.

Джеймс стал лучшим в Западной конференции. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал три победы в трех встречах. Средние показатели Джеймса составили 28,3 очка, 11 подборов и 9,7 передачи. Один раз форвард оформил трипл-дабл.

"Майами" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 19 побед и потерпев семь поражений. "Лос-Анджелес Лейкерс" идет первым на Западе, имея 24 победы и три поражения.