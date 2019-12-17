{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Адебайо и Джеймс признаны лучшими игроками недели в НБА

Оба баскетболиста впервые в сезоне попали в число лучших по итогам недели
Леброн Джеймс AP Photo/John Bazemore
Описание
Леброн Джеймс
© AP Photo/John Bazemore

ТАСС, 17 декабря. Центровой "Майами" Бэм Адебайо и форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признаны лучшими игроками восьмой недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Адебайо стал лучшим в Восточной конференции. "Майами" одержал две победы в трех матчах. Адебайо в среднем набирал 20 очков, делал 11,3 подбора и 8,7 передачи. Дважды центровой оформлял по итогам матча трипл-дабл.

Джеймс стал лучшим в Западной конференции. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал три победы в трех встречах. Средние показатели Джеймса составили 28,3 очка, 11 подборов и 9,7 передачи. Один раз форвард оформил трипл-дабл.

"Майами" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 19 побед и потерпев семь поражений. "Лос-Анджелес Лейкерс" идет первым на Западе, имея 24 победы и три поражения.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" обменял нападающего Холла в "Аризону"
Форвард выступал за команду с 2016 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС