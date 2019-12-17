"Оклахома" победила "Чикаго" в матче НБА, отыграв отставание в 26 очков

ТАСС, 17 декабря. "Оклахома" дома обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 109:106.

По ходу матча "Оклахома" проигрывала сопернику с разницей в 26 очков, однако смогла одержать победу. Самым результативным игроком команды стал разыгрывающий Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов, добавив к этому восемь передач. У проигравших больше всех очков набрал защитник Зак Лавин, набравший 39 очков.

"Оклахома" повторила рекорд клуба, отыграв отставание в 26 очков по ходу матча. Достижение было установлено 10 февраля 2019 года, когда команда встречалась в гостях с "Хьюстоном" и победила со счетом 117:112. "Оклахома" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 12 побед и 14 поражений. "Чикаго" идет 11-м на Востоке, одержав 10 побед и потерпев 19 поражений.

В другом матче игрового дня "Хьюстон" победил "Сан-Антонио", сумев отыграть разницу в 25 очков. Ранее в истории клуба подобного не происходило. Встреча завершилась со счетом 109:107. В двух заключительных четвертях "Хьюстон" позволил набрать сопернику всего 35 очков.

Также "Вашингтон" на выезде победил "Детройт" (133:119), "Даллас" оказался сильнее "Милуоки" (120:116), "Портленд" взял верх над "Финиксом" (111:110). "Торонто" обыграл дома "Кливленд" (133:113), а "Мемфис" - "Майами" (118:111).