{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Оклахома" победила "Чикаго" в матче НБА, отыграв отставание в 26 очков

Встреча завершилась со счетом 109:106
Лаури Маркканен ("Чикаго") и Стивен Адамс ("Оклахома") AP Photo/Kyle Phillips
Описание
Лаури Маркканен ("Чикаго") и Стивен Адамс ("Оклахома")
© AP Photo/Kyle Phillips

ТАСС, 17 декабря. "Оклахома" дома обыграла "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 109:106.

По ходу матча "Оклахома" проигрывала сопернику с разницей в 26 очков, однако смогла одержать победу. Самым результативным игроком команды стал разыгрывающий Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов, добавив к этому восемь передач. У проигравших больше всех очков набрал защитник Зак Лавин, набравший 39 очков.

"Оклахома" повторила рекорд клуба, отыграв отставание в 26 очков по ходу матча. Достижение было установлено 10 февраля 2019 года, когда команда встречалась в гостях с "Хьюстоном" и победила со счетом 117:112. "Оклахома" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 12 побед и 14 поражений. "Чикаго" идет 11-м на Востоке, одержав 10 побед и потерпев 19 поражений.

В другом матче игрового дня "Хьюстон" победил "Сан-Антонио", сумев отыграть разницу в 25 очков. Ранее в истории клуба подобного не происходило. Встреча завершилась со счетом 109:107. В двух заключительных четвертях "Хьюстон" позволил набрать сопернику всего 35 очков.

Также "Вашингтон" на выезде победил "Детройт" (133:119), "Даллас" оказался сильнее "Милуоки" (120:116), "Портленд" взял верх над "Финиксом" (111:110). "Торонто" обыграл дома "Кливленд" (133:113), а "Мемфис" - "Майами" (118:111).

Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Эстафета олимпийского огня пройдет по территории 858 населенных пунктов Японии
Стартует эстафета 26 марта от стадиона в префектуре Фукусима, где до недавнего времени располагалась главная база ликвидаторов, работавших на аварийной АЭС "Фукусима-1"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС