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Фазель заявил, что не будет вмешиваться в выборы нового президента IIHF

Выборы пройдут на ежегодном конгрессе IIHF в мае 2020 года в Санкт-Петербурге
Глава IIHF Рене Фазель Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава IIHF Рене Фазель
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель постарается держаться в стороне от выборов нового президента организации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Выборы пройдут на ежегодном конгрессе IIHF в мае 2020 года в Санкт-Петербурге. 69-летний Фазель не будет выдвигать свою кандидатуру.

"Я постараюсь держаться в стороне от этого, - сказал глава IIHF. - У нас есть завершившие карьеры хоккеисты, которые хотят попробовать свои силы. Будет здорово, если следующий президент будет понимать в хоккее. Но в конце концов это решение конгресса".

Фазель возглавляет организацию с 1994 года.

Теги
Фазель, Рене
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