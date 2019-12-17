Фазель заявил, что не будет вмешиваться в выборы нового президента IIHF

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель постарается держаться в стороне от выборов нового президента организации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Выборы пройдут на ежегодном конгрессе IIHF в мае 2020 года в Санкт-Петербурге. 69-летний Фазель не будет выдвигать свою кандидатуру.

"Я постараюсь держаться в стороне от этого, - сказал глава IIHF. - У нас есть завершившие карьеры хоккеисты, которые хотят попробовать свои силы. Будет здорово, если следующий президент будет понимать в хоккее. Но в конце концов это решение конгресса".

Фазель возглавляет организацию с 1994 года.