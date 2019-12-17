Фазель: Бетмэн боится поражения команды НХЛ в матче с европейским клубом

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бетмэн опасается поражения команды лиги в матче против европейского клуба. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В 2008 и 2009 годах проводился Кубок Виктории, в котором команда из Европы играла против клуба НХЛ. В 2008 году победу одержал "Нью Йорк Рейнджерс", обыграв магнитогорский "Металлург" (4:3), а на следующий год швейцарский "Цюрих" оказался сильнее "Чикаго" (2:1).

"Гэри Бетмэн не большой фанат международного хоккея, совершенно, его интересует его собственная лига, остальное не очень. Хорошо, на наши чемпионаты мира приезжают игроки из НХЛ, но его это не волнует, потому что клубы этих игроков уже вылетели из плей-офф, - сказал Фазель. - И его не очень интересуют какие-то другие клубные соревнования: победитель Кубка Стэнли против победителя Кубка Виктории или Кубка Гагарина. Думаю, он боится поражения; когда "Чикаго" уступил в Кубке Виктории, он был очень расстроен", - сказал Фазель.

"Но у него нет того, что есть у нас, - национальные команды. Сборные очень отличаются от клубов - это другой мир. У клубов свои фанаты - кто-то болеет за Санкт-Петербург, кто-то - за московское "Динамо" или "Спартак", но за сборную болеет вся страна. У Гэри такого нет, он пытался делать какие-то отборы, но это совсем другое", - добавил собеседник агентства.

Клубы НХЛ трижды встречались с командами из Континентальной хоккейной лиги в выставочных матчах - дважды победу одерживали представители североамериканской лиги, в одном матче выиграл петербургский СКА.