Лев Лещенко вошел в консультативный совет футбольного клуба "Динамо"

ТАСС, 17 декабря. Народный артист РСФСР Лев Лещенко вошел в консультативный совет московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Помимо Лещенко, в состав консультативного совета "Динамо" вошли Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров. Председателем совета выбран член совета директоров клуба Сергей Степашин.

На заседании совета состоялось обсуждение итогов выступления "Динамо" в первой части чемпионата Российской премьер-лиги текущего сезона, также обсуждались развитие академии "Динамо" имени Л. И. Яшина, взаимодействие со спонсорами и партнерами клуба, основные направления работы с болельщиками и привлечение новых зрителей на домашние матчи "Динамо".

"Динамо" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.