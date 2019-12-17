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Зимние олимпийские виды спорта

Врио главы Иркутской области поручил сдать ледовый спортивный центр к февралю 2020 года

Крытый стадион для хоккея с мячом возводится в Иркутске к чемпионату мира
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Описание
© Светлана Латынина/ТАСС
© Светлана Латынина/ТАСС
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев (справа)
© Светлана Латынина/ТАСС

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу подрядчику - компании "СДС-Строй" - сдать в эксплуатацию к 1 февраля 2020 года центр конькобежных видов спорта, где с 28 марта по 5 апреля должен пройти чемпионат мира по хоккею с мячом.

"Пока ориентировочно поставим срок 1 февраля. Вы делаете корректировку организации работ, запасной срок - начало марта", - сказал Кобзев во время посещения площадки, где строится спортивный центр.

Как доложил Кобзеву директор управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов, готовность объекта на данный момент составляет 65%.

Крытый стадион для хоккея с мячом возводится в Иркутске к чемпионату мира 2020 года. Стоимость объекта составляет 6,3 млрд рублей, которые выделены из федерального и областного бюджетов. Спортивное сооружение сможет вместить около шести тысяч зрителей.

Особенностью арены станет то, что ее можно будет трансформировать под разные виды спорта. В спорткомплексе будет ледовая арена, конькобежные дорожки, два тренажерных, спортивный, хореографический залы, беговой зал для конькобежцев, конференц-зал, гостиница, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и вспомогательные помещения.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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