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Мировой футбол

Ибрагимович прокомментировал вандализм в отношении своей статуи в Швеции

Памятник футболисту, установленный недавно у стадиона в Мальмё, подвергся нападению болельщиков местного одноименного клуба

СТОКГОЛЬМ, 17 декабря. /ТАСС/. Златан Ибрагимович впервые прокомментировал осквернение своей статуи в шведском городе Мальмё. В интервью американскому изданию TMZ он заявил, что не видел последствий действий вандалов.

"Я не видел этого", - кратко ответил он, поморщившись.

Памятник футболисту, установленный недавно у футбольного стадиона в Мальмё, подвергся нападению болельщиков местного одноименного клуба. Они были разгневаны решением своего кумира, чья спортивная карьера началась в "Мальмё", купить долю акций клуба "Хаммарбю" - основного соперника в национальном чемпионате. В конце ноября скульптуру облили краской, "украсили" туалетным сидением, а в декабре на ногах были сделаны пропилы.

После ряда инцидентов вокруг памятника установили высокую ограду. А клуб "Мальмё" осудил действия вандалов.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Ювентус", "Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), в составе английского "Манчестер Юнайтед" стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016). В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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Мировой футбол
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