КХЛ и Российская государственная библиотека создадут базу клубной статистики с 1946 года

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Российская государственная библиотека (РГБ) подписали партнерское соглашение в рамках проекта "Создание единой статистической базы клубного хоккея с 1946 года", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Подписание соглашения прошло во вторник в Доме Пашкова в Москве. Подписи под соглашением поставили генеральный директор РГБ Вадим Дуда и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Послом проекта по восстановлению статистики хоккея стал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, заслуженный тренер Александр Якушев.

"Значение этого соглашения очень сложно переоценить, мы вместе делаем гуманитарный проект, в котором отсутствует коммерческая составляющая, - сказал Чернышенко. - С помощью Российской государственной библиотеки мы получаем доступ к уникальной информации, которую она бережно сохранила, - к истории клубного хоккея. Мы хотим, чтобы вся информация была собрана в "облаке" КХЛ и ее нельзя было утратить, чтобы она была всеобъемлющей. В первой половине 2020 года мы планируем предоставить первые данные, к которым можно будет получить бесплатный доступ".

В планах КХЛ - обработать все сохранившиеся официальные протоколы хоккейных матчей клубов в чемпионатах СССР и России. Цель проекта - создать достоверную электронную базу клубной статистики игроков и команд, участвовавших в чемпионатах и кубках СССР по хоккею с 1946 года.

РГБ и КХЛ в рамках соглашения будут осуществлять взаимодействие в сфере повышения интереса широкого круга лиц к истории российского спорта, в том числе хоккея, а также культуры чтения, включая литературу о спорте.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества, восстановление данных о клубной хоккейной статистике на основе материалов в хранилищах РГБ, а также организацию различных информационных мероприятий, в том числе совместных

выставок, создание тематических подборок на базе Национальной электронной библиотеки, проведение лекций и встреч, посвященных истории хоккея, с известными спортсменами и деятелями культуры. --0--хч/онд/дщ