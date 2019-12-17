Бывший баскетболист УНИКСа Лэнгфорд претендует на включение в команду 10-летия Евролиги

ТАСС, 17 декабря. Американский защитник Кит Лэнгфорд, выступавший за казанский УНИКС и подмосковные "Химки", вошел в список претендентов на включение в символическую команду десятилетия (2010-2020) Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего в список войдут 50 спортсменов, Лэнгфорд стал 42-м претендентом на включение в команду десятилетия (войдут пять игроков), голосование начнется в 2020 году. В нем примут участие тренеры, спортсмены и представители СМИ. На данный момент на включение также претендуют россияне Виктор Хряпа (завершил карьеру, выступал за ЦСКА), Алексей Швед ("Химки", также выступал за ЦСКА) и Андрей Кириленко (завершил карьеру, выступал за ЦСКА). Из действующих игроков российских клубов, помимо Шведа, номинированы Кайл Хайнс, Уилл Клайберн (оба - ЦСКА) и Густаво Айон ("Зенит").

Из бывших игроков армейского клуба в список попали Милош Теодосич (сейчас выступает за итальянскую "Болонью"), Нандо де Коло ("Фенербахче", Турция), Кори Хиггинс ("Барселона", Испания), Сонни Уимс ("Гуандун", Китай) и Ненад Крстич (завершил карьеру).

Среди бывших игроков "Химок" в списке номинантов значатся Тайрис Райс ("Панатинаикос", Греция) и Паулюс Янкунас ("Жальгирис", Литва), краснодарского "Локомотива-Кубани" - Энтони Рэндольф ("Реал", Испания).

Лэнгфорду 36 лет, в настоящее время баскетболист играет в составе греческого АЕКа. Он выступал в составе "Химок" с лета 2009 года по осень 2011-го, в первом сезоне набирал в среднем 15,5 очка за матч в Евролиге, во втором - 18,7 очка. В УНИКСе Лэнгфорд играл с лета 2014 года по лето 2017-го, в сезоне-2016/17 он стал самым результативным игроком турнира, набирав в среднем 21,8 очка за игру.