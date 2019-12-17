{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

Бывший баскетболист УНИКСа Лэнгфорд претендует на включение в команду 10-летия Евролиги

Всего в список войдут 50 спортсменов

ТАСС, 17 декабря. Американский защитник Кит Лэнгфорд, выступавший за казанский УНИКС и подмосковные "Химки", вошел в список претендентов на включение в символическую команду десятилетия (2010-2020) Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего в список войдут 50 спортсменов, Лэнгфорд стал 42-м претендентом на включение в команду десятилетия (войдут пять игроков), голосование начнется в 2020 году. В нем примут участие тренеры, спортсмены и представители СМИ. На данный момент на включение также претендуют россияне Виктор Хряпа (завершил карьеру, выступал за ЦСКА), Алексей Швед ("Химки", также выступал за ЦСКА) и Андрей Кириленко (завершил карьеру, выступал за ЦСКА). Из действующих игроков российских клубов, помимо Шведа, номинированы Кайл Хайнс, Уилл Клайберн (оба - ЦСКА) и Густаво Айон ("Зенит").

Из бывших игроков армейского клуба в список попали Милош Теодосич (сейчас выступает за итальянскую "Болонью"), Нандо де Коло ("Фенербахче", Турция), Кори Хиггинс ("Барселона", Испания), Сонни Уимс ("Гуандун", Китай) и Ненад Крстич (завершил карьеру).

Среди бывших игроков "Химок" в списке номинантов значатся Тайрис Райс ("Панатинаикос", Греция) и Паулюс Янкунас ("Жальгирис", Литва), краснодарского "Локомотива-Кубани" - Энтони Рэндольф ("Реал", Испания).

Лэнгфорду 36 лет, в настоящее время баскетболист играет в составе греческого АЕКа. Он выступал в составе "Химок" с лета 2009 года по осень 2011-го, в первом сезоне набирал в среднем 15,5 очка за матч в Евролиге, во втором - 18,7 очка. В УНИКСе Лэнгфорд играл с лета 2014 года по лето 2017-го, в сезоне-2016/17 он стал самым результативным игроком турнира, набирав в среднем 21,8 очка за игру.

Реклама на ТАСС
ЧМ-2019 по пляжному футболу
Лихачев: сборная РФ по пляжному футболу часто становилась жертвой судейских ошибок на ЧМ
На турнире в Парагвае россияне заняли третье место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС