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Летние олимпийские виды спорта

Несколько скалодромов могут появиться в России в 2020 году

Фонд поддержки олимпийцев финансирует строительство скалодромов в России в рамках программы "Поддержка субъектов Российской Федерации в связи с развитием в них новых олимпийских видов спорта"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Несколько крытых скалодромов, способных принимать соревнования международного уровня, могут появиться в российских городах в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

Во вторник в Екатеринбурге состоялась церемония открытия скалодрома, способного принимать соревнования мирового уровня.

"На следующий год есть планы, мы сейчас в процессе обсуждения бюджета фонда на будущий год, и ряд регионов России уже претендует на скалодромы. Какое решение будет принято (по конкретным регионам - прим. ТАСС), я пока сказать не могу, но интерес к скалодромам неподдельный. В немалой степени это определяется тем, что в отличие от пяти других новых олимпийских видов спорта традиции скалолазания в России достаточно крепкие и давние, спорт крайне популярен", - рассказал Катушев.

Фонд поддержки олимпийцев финансирует строительство скалодромов в России в рамках программы "Поддержка субъектов Российской Федерации в связи с развитием в них новых олимпийских видов спорта". Программа предполагает финансирование мероприятий по подготовке спортивного резерва сборных команд России по новым олимпийским видам спорта, включенным в программу Олимпиады 2020 года в Токио - карате, серфинг, скейтбординг, скалолазание, бейсбол, софтбол.

В 2019 году при финансировании фонда в России было построено четыре новых скалодрома - ранее были открыты скалодромы в Пензе, Барнауле и Воронеже.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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