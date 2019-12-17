Брагин: сложные матчи в группе на молодежном ЧМ пойдут на пользу российским хоккеистам

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Матчи с сильными соперниками на групповом этапе молодежного чемпионата мира пойдут на пользу хоккеистам сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Валерий Брагин.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец. Матчи группового турнира российские хоккеисты проведут в Остраве, где встретятся с командами Чехии, Канады, США и Германии.

"Группа очень серьезная. Когда в группе такие серьезные игры, думаю, что это на пользу", - отметил Брагин.

21 и 23 декабря сборная России проведет товарищеские встречи с командами Казахстана и Словакии. "План подготовки уже был давно, ничего сложного не было, сейчас идет притирка, распределение функций, кто за что отвечает. Мы ищем оптимальные варианты сочетаний, думаю, две товарищеские игры все покажут, после них будет произведен отсев игроков. Подготовка такая же, как и к чемпионатам мира в Канаде, только улетим на два дня позже", - рассказал Брагин.

На предыдущем молодежном чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. Российские хоккеисты становились победителями турнира четыре раза. Последний раз - в 2011 году.