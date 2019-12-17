{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Брагин: шумиха вокруг Подколзина психологически надломила хоккеиста

Игрок является бронзовым призером молодежного чемпионата мира и серебряным призером мирового первенства среди юниоров
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин Елена Руско/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Елена Руско/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Ажиотаж вокруг нападающего системы СКА Василия Подколзина немного сломала хоккеиста внутренне и психологически. Такое мнение журналистам высказал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.

18-летний Подколзин является бронзовым призером молодежного чемпионата мира и серебряным призером мирового первенства среди юниоров. Летом он был выбран под общим десятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Ванкувер". В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Подколзин провел 14 матчей, в которых не набрал очков за результативность.

"Вообще, нападающий должен забивать. Думаю, вся шумиха вокруг него немножко внутренне и психологически сломала его. Я ему сейчас сказал, что эту тему надо отпустить и не думать. Александра Романова тоже приходится успокаивать каждую тренировку. У него энергия бьет через край, хочет все охватить, но так не бывает", - отметил Брагин.

Нападающий команды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Римисуки" Дмитрий Завгородний пропустит чемпионат мира из-за перелома ключицы. По возрасту мог выступить на мировом первенстве форвард клуба НХЛ "Каролина" Андрей Свечников. "Мы даже не выходили на Свечникова, он ведущий игрок клуба, его никто не отпустит, в прошлом году выходили, но даже тогда нам отказали. Завгородний - это потеря, он игрок первого-второго звена", - рассказал Брагин.

"Все определяет результат. На бумаге по составу все хорошо. Главное сейчас - найти сочетания, химию", - резюмировал главный тренер молодежной сборной России.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец. Матчи группового турнира российские хоккеисты проведут в Остраве, где встретятся с командами Чехии, Канады, США и Германии.

Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Ларионов отметил высокий потенциал молодежной сборной России по хоккею перед ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что на предстоящем чемпионате мира перед российскими хоккеистами будет поставлена задача показывать яркий хоккей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС