Брагин: шумиха вокруг Подколзина психологически надломила хоккеиста

НОВОГОРСК /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Ажиотаж вокруг нападающего системы СКА Василия Подколзина немного сломала хоккеиста внутренне и психологически. Такое мнение журналистам высказал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.

18-летний Подколзин является бронзовым призером молодежного чемпионата мира и серебряным призером мирового первенства среди юниоров. Летом он был выбран под общим десятым номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Ванкувер". В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Подколзин провел 14 матчей, в которых не набрал очков за результативность.

"Вообще, нападающий должен забивать. Думаю, вся шумиха вокруг него немножко внутренне и психологически сломала его. Я ему сейчас сказал, что эту тему надо отпустить и не думать. Александра Романова тоже приходится успокаивать каждую тренировку. У него энергия бьет через край, хочет все охватить, но так не бывает", - отметил Брагин.

Нападающий команды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Римисуки" Дмитрий Завгородний пропустит чемпионат мира из-за перелома ключицы. По возрасту мог выступить на мировом первенстве форвард клуба НХЛ "Каролина" Андрей Свечников. "Мы даже не выходили на Свечникова, он ведущий игрок клуба, его никто не отпустит, в прошлом году выходили, но даже тогда нам отказали. Завгородний - это потеря, он игрок первого-второго звена", - рассказал Брагин.

"Все определяет результат. На бумаге по составу все хорошо. Главное сейчас - найти сочетания, химию", - резюмировал главный тренер молодежной сборной России.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец. Матчи группового турнира российские хоккеисты проведут в Остраве, где встретятся с командами Чехии, Канады, США и Германии.