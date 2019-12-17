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Летние неолимпийские виды спорта

Команда России по пляжному футболу стала лауреатом премии "Серебряная лань"

Полный список лауреатов премии станет известен 18 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу стала лауреатом премии "Серебряная лань", вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации "Лучшая команда". Об этом на пресс-конференции сообщил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

"Сборная России по пляжному футболу признана лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов России. Награждение пройдет в феврале", - сказал Любимов.

Полный список лауреатов премии станет известен 18 декабря. В него войдут 10 спортсменов, также будет объявлен победитель в номинации "Лучший тренер".

В 2019 году сборная России по пляжному футболу под руководством Михаила Лихачева стала второй в Суперфинале Евролиги и на Всемирных пляжных играх, уступив в финальных матчах командам Португалии и Бразилии соответственно, а также заняла четвертое место на Межконтинентальном кубке. На чемпионате мира национальная команда завоевала бронзу.

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