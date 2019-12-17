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Футбол в Англии

СМИ: "Челси" готов зимой потратить до €180 млн на покупку футболистов

Эта сумма может стать рекордной для клуба

ТАСС, 17 декабря. Руководство лондонского футбольного клуба "Челси" готово предоставить до €180 млн на приобретение игроков во время ближайшего трансферного окна. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

В феврале "Челси" запретили приобретать футболистов в течение двух трансферных окон. 6 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок действия запрета, клуб сможет покупать игроков в ближайшее трансферное окно.

По информации издания, основными целями английской команды являются футболисты из чемпионата Германии: атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, а также нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер, кроме того, клуб проявляет интерес к хавбеку Муссе Дембеле, который выступает за французский "Лион". Если "Челси" потратит на приобретение футболистов €180 млн, это станет рекордом клуба по сумме выплат за одно трансферное окно.

Зимнее трансферное окно в Английской премьер-лиге (АПЛ) будет открыто с 1 по 31 января 2020 года.

После 17 туров "Челси" занимает четвертое место в АПЛ, набрав 29 очков. Ближайшая игра лондонцев в рамках чемпионата Англии пройдет 22 декабря, когда они встретятся в гостях с "Тоттенхэмом".

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