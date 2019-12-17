Организация боев смешанного стиля ACA не планирует вводить допинг-контроль

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Организация Absolute Championship Akhmat (ACA) пока не собирается вводить допинг-контроль для бойцов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил основатель организации Майрбек Хасиев.

"Пока все лиги в России не согласятся на введение допинг-контроля, мы не планируем. Мы раньше сотрудничали с WADA, но сейчас этой практики нет", - сказал Хасиев.

В настоящий момент единственной организацией боев смешанного стиля, которая открыто объявила о допинг-контроле, является Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). UFC сотрудничает с Американским антидопинговым агентством (USADA).