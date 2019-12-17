Заболевшая лейкемией японская пловчиха Икээ выписана из больницы

ТАСС, 17 декабря. Японская пловчиха Рикако Икээ, у которой в феврале была диагностирована лейкемия, выписана из больницы. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.

"Я находилась в больнице с февраля и спустя 10 месяцев смогла покинуть ее. Большое спасибо всем, кто поддерживал меня. Ваши напутствия укрепили мое желание поскорее вернуться домой", - написала 19-летняя спортсменка.