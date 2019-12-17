Заболевшая лейкемией японская пловчиха Икээ выписана из больницы

ТАСС, 17 декабря. Японская пловчиха Рикако Икээ, у которой в феврале была диагностирована лейкемия, выписана из больницы. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Twitter.
"Я находилась в больнице с февраля и спустя 10 месяцев смогла покинуть ее. Большое спасибо всем, кто поддерживал меня. Ваши напутствия укрепили мое желание поскорее вернуться домой", - написала 19-летняя спортсменка.
退院のご報告です✨— 池江 璃花子 (@rikakoikee) December 17, 2019
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Икээ также объявила, что планирует вернуться к тренировкам. "Я намерена приложить усилия, чтобы выступить и завоевать медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже", - подчеркнула она.
Икээ - обладательница национального рекорда на дистанции в 50 м вольным стилем и 100 м баттерфляем. В прошлом году Икээ стала первой пловчихой в истории, кому удалось завоевать шесть золотых медалей на одних Азиатских играх. Также в ее активе три бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде 2016 года.