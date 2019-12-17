Средняя посещаемость матчей РПЛ увеличилась на 4,5% по сравнению с прошлым сезоном

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Средняя посещаемость 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20 составила 17 тыс. человек, что на 4,5% больше, чем в прошлом сезоне. Об этом на пресс-конференции сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Средняя посещаемость матчей РПЛ в прошлом сезоне, согласно третьему ежегодному "Комплексному исследованию экономики российского футбола", подготовленному лигой совместно с компанией PwC, составляла 16,8 тыс. человек.

"Идет постоянный рост посещаемости. По итогам 19 туров средняя составляет 17 тыс. человек, прирост 4,5% по сравнению с прошлом сезоном", - сообщил Прядкин.

Перед зимней паузой "Зенит" с 45 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, занимающий второе место "Краснодар" имеет в активе 35 очков.