{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Средняя посещаемость матчей РПЛ увеличилась на 4,5% по сравнению с прошлым сезоном

По итогам 19 туров средняя составила 17 тыс. человек
Президент РПЛ Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Средняя посещаемость 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20 составила 17 тыс. человек, что на 4,5% больше, чем в прошлом сезоне. Об этом на пресс-конференции сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Средняя посещаемость матчей РПЛ в прошлом сезоне, согласно третьему ежегодному "Комплексному исследованию экономики российского футбола", подготовленному лигой совместно с компанией PwC, составляла 16,8 тыс. человек.

"Идет постоянный рост посещаемости. По итогам 19 туров средняя составляет 17 тыс. человек, прирост 4,5% по сравнению с прошлом сезоном", - сообщил Прядкин.

Перед зимней паузой "Зенит" с 45 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, занимающий второе место "Краснодар" имеет в активе 35 очков.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Прядкин: РПЛ не рассматривает вариант возвращения к системе "весна - осень"
Чемпионат России возобновится в марте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС