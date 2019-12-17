Дебютная шайба Смита-Пелли помогла "Куньлуню" победить "Адмирал" в матче КХЛ

ТАСС, 17 декабря. Пекинский "Куньлунь" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в матче забросили Спенсер Фу (9-я минута), Олли Палола (14), Эндрю Миллер (25) и Деванте Смит-Пелли (31).

Смит-Пелли забросил первую шайбу в КХЛ, он перешел в "Куньлунь" в октябре, за пекинский клуб 27-летний нападающий провел 12 матчей, отметившись также одной результативной передачей. Ранее канадский форвард выступал в Национальной хоккейной лиге за клубы "Анахайм", "Монреаль", "Нью-Джерси" и "Вашингтон", в составе которого вместе с россиянами Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

"Куньлунь" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 43 очка в 38 матчах. "Адмирал" идет седьмым, имея в активе 42 очка после 35 встреч.

В следующем матче "Куньлунь" и "Адмирал" 18 декабря проведут еще один матч в Пекине.