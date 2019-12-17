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Футбол в Испании

Капитан "Атлетико" Коке выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Он получил повреждение в матче против "Осасуны" 14 декабря

ТАСС, 17 декабря. Футболист мадридского "Атлетико" Коке получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Осасуны". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу испанского клуба.

Матч против команды из Памплоны прошел 14 декабря и завершился победой "Атлетико" - 2:0. Капитан мадридцев провел на поле все 90 минут. Однако позднее стало известно, что Коке получил повреждение, из-за которого он выбыл на неопределенный срок. По итогам медицинского обследования у него диагностировано растяжение подколенного сухожилия правого бедра.

"Атлетико" занимает пятое место в чемпионате Испании, набрав 29 очков после 17 туров. Коке принял участие во всех прошедших играх турнира и забил один гол.

Ближайший матч мадридцев пройдет 22 декабря. "Атлетико" отправится в гости к "Бетису".

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