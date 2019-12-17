Организация ACA усилила медицинский контроль после смерти бойца Нурматова

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Организация Absolute Championship Akhmat (ACA) ввела медицинский контроль после поединков в связи со смертью узбекистанского бойца Бекзода Нурматова. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент организации Алексей Яценко.

"После этого трагического случая мы усилили медицинский контроль, - сказал Яценко. - Мы усилили присутствие медиков в раздевалке спортсменов, ввели обязательный досмотр после боя. Все ребята, которые будут оставаться после боев, будут находиться под контролем атлетической комиссии и медиков".

Нурматов скончался после турнира ACA 100, перенеся инсульт. В преддверии боя у спортсмена не было выявлено проблем со здоровьем.