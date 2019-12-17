РПЛ с 54 ассоциациями УЕФА выступает против возможной реформы еврокубков в 2024 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) выступает против возможной реформы еврокубков в 2024 году, ее решение поддерживает 54 ассоциации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом на пресс-конференции сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Летом британское издание The Sun написало, что ведущие европейские футбольные клубы выдвинули идею введения нового формата Лиги чемпионов, который предполагает участие в турнире 96 команд. Новый формат, обсуждаемый клубами, предполагает разделение 96 команд на 16 групп по шесть команд в каждой, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, третья и четвертая - в плей-офф Лиги Европы, пятая и шестая - в плей-офф Лиги конференций, которая впервые будет проведена в 2021 году. При этом предлагается ликвидировать квалификационные раунды.

"54 ассоциации выступили против реформы еврокубков, Объединение профессиональных футбольных лиг тоже против. Для нас это не выгодно. Я хорошо знаю Александера Чеферина (президента УЕФА - прим. ТАСС). Он понимает, что национальные чемпионаты очень важны, его просят сохранить эту систему", - заявил Прядкин.

"Это по-прежнему является только проектом, все пока категорически против, потому что это подрывает основы европейского футбола. Да, периодически вбрасывались форматы новых Суперлиг, вы все знаете, кто и как это делал. Мы против, эти проекты предлагают клубы из Германии и Испании, потому что завидуют заработку, например, клубов из Англии. Нам это не выгодно, так как богатые будут становиться только богаче, а бедные - беднее", - добавил директор по маркетингу Евгений Савин.

В мае УЕФА на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. Тогда сообщалось, что, согласно проекту, на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что позволит значительно увеличить количество матчей. Против данной инициативы выступила, в частности, РПЛ.