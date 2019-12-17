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Футбол в России

СМИ: "Локомотив" заинтересован в покупке вратаря греческого АЕКа

Железнодорожники готовы заплатить за Василиоса Баркаса более €5 млн

ТАСС, 17 декабря. Московский футбольный клуб "Локомотив" может приобрести вратаря греческого АЕКа Василиоса Баркаса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Hellas Football.

По информации издания, железнодорожники готовы отдать за 25-летнего голкипера €5,6 млн. Также отмечается, что на матче чемпионата Греции АЕК - "Астерас" 18 декабря будет присутствовать скаут "Локомотива".

В текущем сезоне Баркас принял участие в 11 матчах национального первенства, в которых пропустил 11 мячей, пять раз сыграв на ноль. Вратарь АЕКа десять раз выходил на поле в составе сборной Греции.

Афинский клуб занимает третье место в греческом чемпионате, набрав 24 очка после 14 матчей. 8 декабря главным тренером АЕКа был назначен Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский "Спартак".

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Российский футбол
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