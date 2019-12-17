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Допинг в спорте

Легкоатлет Минигалеев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Спортсмен специализируется на беге на дистанции 1500, 3000 и 5000 м

ТАСС, 17 декабря. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в соответствии с решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признала бегуна Ильназа Минигалеева виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировала на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Спортсмен признан виновным в нарушении п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил ("Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб").

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 19 сентября 2019 года. Аннулированию подлежат результаты с 8 июня 2019 года - даты, когда была взята положительная проба (на чемпионате ПФО по легкой атлетике в Саранске).

Минигалееву 24 года, он специализируется на беге на дистанции 1500, 3000 и 5000 м.

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Допинг
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