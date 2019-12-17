{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

"Факел" одержал вторую победу в волейбольной Лиге чемпионов

Команда из Нового Уренгоя возглавляет группу В

ТАСС, 17 декабря. Российский "Факел" на домашней арене обыграл словенскую "Любляну" в третьем туре группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

На эту тему

Матч завершился со счетом 3-1 (24:26, 25:20, 25:19, 25:16) в пользу команды из Нового Уренгоя.

"Факел" набрал 6 очков после трех матчей и возглавил группу B. Кемеровский "Кузбасс", у которого после двух игр 4 очка, также входит в этот квартет, российской команде 18 декабря предстоит гостевой матч против немецкого клуба "Берлин". В этот же день казанский "Зенит", находящийся в группе С, встретится в Турции с местной командой "Халкбанк".

В Лиге чемпионов 20 команд разделены на пять групп, в плей-офф выйдут победители групп и три лучшие команды из тех, что займут вторые места.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Факел" сыграет в гостях с "Берлином", встреча пройдет 28 января.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
"Эсперанс" разгромил "Аль-Садд" в матче за пятое место клубного чемпионата мира по футболу
Встреча завершилась со счетом 6:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС