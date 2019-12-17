"Факел" одержал вторую победу в волейбольной Лиге чемпионов

Матч завершился со счетом 3-1 (24:26, 25:20, 25:19, 25:16) в пользу команды из Нового Уренгоя.

"Факел" набрал 6 очков после трех матчей и возглавил группу B. Кемеровский "Кузбасс", у которого после двух игр 4 очка, также входит в этот квартет, российской команде 18 декабря предстоит гостевой матч против немецкого клуба "Берлин". В этот же день казанский "Зенит", находящийся в группе С, встретится в Турции с местной командой "Халкбанк".

В Лиге чемпионов 20 команд разделены на пять групп, в плей-офф выйдут победители групп и три лучшие команды из тех, что займут вторые места.

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Факел" сыграет в гостях с "Берлином", встреча пройдет 28 января.