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Мировой футбол

"Эсперанс" разгромил "Аль-Садд" в матче за пятое место клубного чемпионата мира по футболу

Встреча завершилась со счетом 6:2
Описание
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 17 декабря. Футбольный клуб "Эсперанс" из Туниса разгромил катарский "Аль-Садд" со счетом 6:2 в матче за пятое место клубного чемпионата мира. Турнир, который организует Международная федерация футбола (ФИФА), проходит в Катаре.

В составе "Эсперанса" хет-трик сделал Хамду эль-Хуни (шестая, 42-я и 74-я минута), дубль - Анис Бадри (13, 25 - с пенальти), еще один мяч забил Самех Дербали (87). У "Аль-Сада" голы забили Багдад Бунеджа (32, с пенальти) и Хассан аль-Хайдос (49, с пенальти). Эль-Хуни был признан лучшим игроком встречи, он стал четвертым игроком в истории клубного чемпионата мира, сумевшим сделать хет-трик в матче турнира. Ранее подобное удавалось уругвайцу Луису Суаресу ("Барселона", Испания) в 2015 году, португальцу Криштиану Роналду ("Реал", Испания) в 2016 году и валлийцу Гарету Бэйлу ("Реал") в 2018 году.

Позднее во вторник в первом полуфинале встретятся бразильский "Фламенго" и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Начало матча в 20:30 мск.

В клубном чемпионате мира стартовали шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации (английский "Ливерпуль", "Фламенго", мексиканский "Монтеррей", "Эсперанс", "Аль-Хиляль" и "Иенген спорт" из Новой Каледонии), а также "Аль-Садд" на правах чемпиона страны, принимающей клубный чемпионат мира.

"Ливерпуль" начнет выступление с полуфинальной стадии, его соперником станет "Монтеррей", матч пройдет в среду. Финал турнира и матч за третье место состоятся в субботу.

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