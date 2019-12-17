"Нижний Новгород" обыграл "Бамберг" и одержал третью победу в баскетбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 17 декабря. Российский клуб "Нижний Новгород" дома переиграл немецкий "Бамберг" со счетом 76:75 в матче девятого тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист гостей Брайс Тэйлор (14 очков), у российского клуба Павел Антипов и Даррлин Уиллис набрали по 12 очков. За три минуты до конца последней четверти "Нижний Новгород" уступал со счетом 65:75, однако сумел набрать 11 очков подряд и выиграть матч.

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занимает второе место, одержав шесть побед и потерпев три поражения. Команда одержала третью победу подряд. "Бамберг" занимает пятое место (четыре победы при пяти поражениях), клуб потерпел третье поражение подряд.

В десятом туре "Нижний Новгород" на выезде сыграет с черногорским "Морнаром" 7 января.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья", которая в финале обыграла испанский "Тенерифе", "Бамберг" занял четвертое место в прошлогоднем розыгрыше турнира. Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.